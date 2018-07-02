"Глупое решение": В Совфеде отреагировали на перевод названия Крымского моста на украинский в Google Maps

СЕГОДНЯ 12:31 2018-07-02T12:31:13+03:00

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Сергей Цеков, сенатор от Крыма, заявил, что подписывать Крымский пост на украинском языке в картах - глупое решение, которое демонстрирует политические пристрастия компании Google. По его словам, обозначение локации должно зависеть от выбранного языка: например, если официальным языком телефона является русский язык, значит, все подписи в картах так же должны быть понятны русскому человеку.

Как рассказывает Цеков, в знак протеста он перестал пользоваться поисковиком Google, а в социальной сети Facebook, которая также демонстрирует русофобские взгляды, его странички вовсе нет.

"Замечу, что Google уже не один раз демонстрирует эти политические пристрастия, причем они в основном русофобские, антироссийские. В частности, я заметил это, еще когда мы были в составе Украины. Честно говоря, с тех пор практически не пользуюсь поисковиком Google. То есть, как они к нам, так, соответственно, и я к ним"., - считает Сергей Цеков.

По его мнению, подобный свобеоразный ответ в виде игнорирования - верный ход. Он подчеркиввает, что крупные коммерческие компании должны быть вне политики.

"Они этого не делают, они занимаются политикой, поэтому и мы должны им отвечать тоже политически", - подводит итог политик.