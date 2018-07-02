2018-07-02T12:31:13+03:00
Общество

"Глупое решение": В Совфеде отреагировали на перевод названия Крымского моста на украинский в Google Maps

По его словам, американская компания демонстрирует антироссийскую политику
Валерия ЛЫСЕНКОЭльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Сенатор Сергей Цеков. Фото: Николай Галкин, ТАСССенатор Сергей Цеков. Фото: Николай Галкин, ТАСС
Изменить размер текста:

Сергей Цеков, сенатор от Крыма, заявил, что подписывать Крымский пост на украинском языке в картах - глупое решение, которое демонстрирует политические пристрастия компании Google. По его словам, обозначение локации должно зависеть от выбранного языка: например, если официальным языком телефона является русский язык, значит, все подписи в картах так же должны быть понятны русскому человеку.

Как рассказывает Цеков, в знак протеста он перестал пользоваться поисковиком Google, а в социальной сети Facebook, которая также демонстрирует русофобские взгляды, его странички вовсе нет.

"Замечу, что Google уже не один раз демонстрирует эти политические пристрастия, причем они в основном русофобские, антироссийские. В частности, я заметил это, еще когда мы были в составе Украины. Честно говоря, с тех пор практически не пользуюсь поисковиком Google. То есть, как они к нам, так, соответственно, и я к ним"., - считает Сергей Цеков.

По его мнению, подобный свобеоразный ответ в виде игнорирования - верный ход. Он подчеркиввает, что крупные коммерческие компании должны быть вне политики.

"Они этого не делают, они занимаются политикой, поэтому и мы должны им отвечать тоже политически", - подводит итог политик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Певец Тото Кутуньо госпитализирован
В Хельсинки прибыли два правительственных самолета США
В России могут начать блокировать похищенные телефоны
Путин подписал указ о почетных наименованиях 11 воинским формированиям
В массовом ДТП в Танзании погибли не менее 20 человек
Путин продлил меры безопасности при транзитных перевозках товаров с Украины
Роскомнадзор блокирует онлайн-казино в два раза чаще
Грабитель-рецидивист сбежал из французской тюрьмы на вертолете
Глава МИД Эстонии заявил, что Европа должна остановить строительство «Северного потока - 2»
Сомбреро, шапка-ушанка, аэрогриль: забытые во время ЧМ-2018 вещи в московском метро
Порошенко назвал Канаду «самым искренним другом» Украины
Сборную России поздравили с победой космонавты с МКС
Императору Японии прописали постельный режим из-за плохого самочувствия
Жители России смогут самостоятельно отменять регистрацию мигрантов на своей жилплощади
«Нужно оставаться джентльменом не только в футболе, но и в жизни»: Герой матча Россия-Испания Игорь Акинфеев
Ученые раскрыли тайну происхождения Стоунхенджа
WSJ: власти Северной Кореи расширяют комплекс по производству баллистических ракет
Администрация Трампа планирует игнорировать требования ВТО