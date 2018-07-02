СЕГОДНЯ 17:23 2018-07-02T18:39:38+03:00

Регулятор нашел явное сходство между фотографией с матча ЧМ-2018 и изображением на памятной сторублевой банкноте

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На неожиданное сходство указала накануне пресс-служба Центрального банка России. Вскоре после победного для нашей сборной матча Чемпионата мира по футболу регулятор заявил, что уже предсказывал такой исход.

Речь идет о выпущенной в мае 2018 года памятной сторублевой купюре. На ней расположен небольшой голографический прямоугольник, внутри которого находится изображения футболиста, бьющего по мячу. Все дело в том, что картинка, действительно, очень напоминает фотографию победного прыжка российского вратаря Игоря Акинфеева в матче против Испании.

ЦБ предсказал победный прыжок Акинфеева и изобразил его на купюре

Напомним, что в воскресенье, 1 июля, футболист виртуозно отбил ногой мяч, забитый в рамках пенальти, благодаря чему наша сборная смогла одолеть соперников и впервые в истории выйти в 1/4 финала ЧМ.

"Прогнозирование всегда было нашей сильной стороной", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте Центробанка.

Банк России указал на сходство фотографии с изображением на купюреФото: facebook.com

Ранее сайт kp.ru писал о том, что памятные банкноты номиналом в 100 рублей ввели в обращение в мае этого года. На одной стороне купюры изображен мальчик, наблюдающий за игрой вратаря Льва Яшина, а на другой - мяч в форме земного шара.