2018-07-02T17:43:35+03:00
Экономика

Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Газпрома" в споре с Польшей

Суд согласился доводами российской компании и полностью отказал польской PGNiG в изменении цены на поставки газа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Арбитраж поддержал «Газпром» в споре с Польшей по стоимости топливаАрбитраж поддержал «Газпром» в споре с Польшей по стоимости топливаФото: Олег ЗОЛОТО
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Стокгольмский арбитраж поддержал позицию компании "Газпром экспорт" и отказал польскому энергетическому предприятию PGNiG в изменении цен на поставляемый из РФ газ. Такое заявление сделали в пресс-службе "дочки" российской нефтегазовой корпорации.

"Арбитражный трибунал согласился с доводами ООО "Газпром экспорт" и полностью отказал ПГНиГ в изменении цены согласно требованию, заявленному этой компанией в ходе разбирательства", - сообщили в компании со ссылкой на полученное 29 июня промежуточное решение суда.

В "Газпром экспорт" также подтвердили о признании трибуналом права польского предприятия на пересмотр цены "голубого топлива" в случае существенных изменений на рынке - о чем ранее писал сайт kp.ru, однако предложенная Польшей ценовая формула так и не была одобрена.

"Трибунал не согласился и с доводами ПГНиГ о том, что единственный релевантный фактор для ценообразования в долгосрочных контрактах на поставку газа — это цены на хабах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Газпром экспорт".

Уточняется, что окончательное решение по данному вопросу будет вынесено позже, после того, как специалисты учтут все факты и проведут дополнительные консультации со сторонами.

Напомним, что PGNiG подала иск против "Газпрома" еще в 2015 году. Польская компания потребовала снизить цену на газ, поскольку она якобы не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

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