Володин встретится с прибывшими в Россию американскими конгрессменами

СЕГОДНЯ 19:09 2018-07-02T19:09:38+03:00

Встреча председателя Госдумы с парламентариями из США запланирована на вторник, 3 июля

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин примет делегацию американских конгрессменов, которые прибыли в Россию на минувших выходных. Встреча запланирована на вторник, 3 июля. Такое заявление сделал первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Встреча начнется в 13:00 мск", - сказал он.

Напомним, что парламентарии прибыли из США в РФ в субботу, 30 июня. В состав делегации вошли председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенаторы Джон Кеннеди от штата Луизиана, Джон Хувэн от Северной Дакоты, Джон Тун от Южной Дакоты, Джерри Моран от Канзаса, Стив Дэйнес от Монтаны и член Палаты представителей от Техаса Кей Грэйнджер. Ожидается, что их визит продлится до 5 июля.

Сейчас законодатели находятся в Санкт-Петербурге, где их уже успел принять губернатор Георгий Полтавченко, а вечером отправятся в Москву, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что посол РФ в США Анатолий Антонов назвал этот визит американских конгрессменов в нашу страну "важным сигналом", который поможет восстановить межпарламентские связи между двумя государствами.