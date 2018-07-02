Полиция Бельгии предотвратила теракт на территории Франции

СЕГОДНЯ 20:33 2018-07-02T20:33:42+03:00

По подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны два выходца из Ирана, их сообщник, а также сотрудник посольства Исламской республики в Вене

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Полиция Бельгии предотвратила теракт, который должен был состояться 30 июня на конференции иранской оппозиционной партии в пригороде Парижа. По подозрению в подготовке данного террористического акта в городе Волюве-Сен-Пьер была задержана семейная пара.

"В рамках расследования Амир С., родившийся 26 апреля 1980 года, и его супруга Нашиме Н., родившаяся 20 сентября 1984 года, - оба граждане Бельгии иранского происхождения - были помещены под арест судебным следователем Антверпена, специализирующимся на терроризме", - заявили в федеральной прокуратуре Бельгии.

Там же рассказали, что в машине подозреваемых были обнаружены компоненты для изготовления бомбы. Все материалы в последствии пришлось уничтожить на месте с помощью контролируемого взрыва. Вероятным преступникам предъявлены обвинения в покушении на убийство террористического характера и в подготовке теракта.

По данным RTBF, примерно в то же время во Франции был задержан сообщник пары, а в Германии сотрудник посольства Ирана в Вене, который также может быть причастен к планируемому преступлению. Еще два других подозреваемых были отпущены на свободу после допроса.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 9 июня в Париже были задержаны также двое мужчин в возрасте 21 года и 22 лет. По данным правоохранителей, они планировали осуществить теракт, направленный против сексуальных меньшинств.