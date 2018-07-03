2018-07-03T01:13:20+03:00
Политика

Белый дом: США отменят санкции против России только после возвращения Крыма Украине

Администрация Трампа отказывается признавать присоединение полуострова к РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Американские санкции в отношении России не будут отменены до тех пор, пока Крым снова не станет украинским. Такое заявление 2 июля сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она подчеркнула, что Вашингтон не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

«Наши санкции против России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», - сказала Сандерс.

Пресс-секретарь отметила, что США и Россия «по данному вопросу согласились не соглашаться» друг с другом, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, 11 июня, министерство финансов Соединенных Штатов расширило санкции в отношении России. Под ограничения попали три российских гражданина, три отечественные компании и две связанные с ними структуры, базирующихся за границей. Решение принято в рамках закона, подписанного президентом США Дональдом Трампам 2 августа 2017 года. Документ расширил санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

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