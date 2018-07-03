2018-07-03T03:37:28+03:00
Политика

Трамп рассчитывает сначала поговорить с Путиным с глазу на глаз

Президент США хочет побеседовать с российским коллегой до переговоров в составе делегаций
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд ТрампПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава США Дональд Трамп рассчитывает, что до начала переговоров в расширенном составе, он сможет переговорить с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз.

«Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран», - цитирует CNN свой источник.

Журналисты отмечают, что хозяин Белого дома около часа беседовал с лидером КНДР Ким Чен Ыном только в компании переводчиков, перед тем как начались переговоры в составе делегаций.

К встрече с Путиным Трамп начнет подготовку в ближайшие дни. Президент проведет короткие встречи со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, госсекретарем Майком Помпео и другими представителями национальной безопасности

Как ранее сообщал сайт «КП», встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

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