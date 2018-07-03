В Киеве напуганы указом Путина об «украинских» названиях российских дивизий

СЕГОДНЯ 05:23 2018-07-03T05:25:57+03:00

Украинские депутаты хотят узнать у Минобороны страны о готовности к возможному вторжению со стороны России Фото: REUTERS

Документ расценивают, как первый шаг подготовки к полномасштабному вторжению

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В Киеве указ президента России Владимира Путина о присвоении 11 российским частям почетных наименований в честь белорусских, украинских и польских городов восприняли, как подготовку к вторжению.

«Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и потребовать отчитаться о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему?» — передает телеканал RT слова одного из депутатов парламента Украины.

Политик отметил, что встревожен решением Путина, поскольку видит в нем угрозу для Украины. А в Минобороны республики призналось, что не знает как реагировать на эту новость.

«Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи», — подчеркнул представитель Минобороны Украины.

Как рассказывал сайт kp.ru, накануне Путин подписал указ о присвоении почетных наименований 11 воинским формированиям. Полки и дивизии получили новые героические имена, в том числе, украинских городов.