2018-07-03T08:25:37+03:00
Общество

В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде

Теперь факт опьянения водителя может быть установлен по результату анализа крови
Екатерина БОЛГОВА
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Вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном видеВступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном видеФото: Влад КОМЯКОВ
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Во вторник, 3 июля, в России вступил в силу закон об административной ответственности водителей за вождение в пьяном виде.

Теперь факт опьянения водителя может быть установлен не только по дыхательному тесту, но и по результату анализа крови. Пьяным считается водитель, в крови которого обнаруживается больше 0,3 грамма спирта на литр крови. Установленное ранее значение для определения факта употребления алкоголя за рулем при анализе выдыхаемого воздуха остается прежним - 0,16 миллиграмма на один литр воздуха.

Закон подписал президент РФ Владимир Путин 3 апреля 2018 года.

Ожидается, что принятие этого документа устранит правовые пробелы законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что этот закон был позволит привлекать к ответственности за пьяное вождение тех водителей, которые находятся без сознания после серьезного ДТП.

По сведениям ГИБДД, в России в прошлом году произошло свыше 16,2 тысяч аварий с участием пьяных водителей — это на 3,4% меньше показателя 2016 года.

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