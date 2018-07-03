2018-07-03T08:45:47+03:00
Политика

На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»

Такое мнение выразила член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева
Екатерина БОЛГОВА
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Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока – 1»‍Украина пригрозила России арестом акций «Северного потока – 1»‍Фото: REUTERS
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Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что Киев может инициировать арест акций «Северного потока – 1». По ее словам, это может сделано в рамках взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража.

«Уже есть первая победа в Стокгольмском арбитраже — решение суда о компенсации Украине 2,6 миллиарда долларов. Украина обратилась к Европейской исполнительной службе относительно ареста активов», — сказала Яковлева.

Она отметила, что Украина может арестовать в свою пользу 35% акций, которыми владеет «Газпром». Яковлева подчеркнула, что если «Европа объединится» и окажет поддержку Киеву, Москве «нечего будет делать».

Напомним, в декабре прошлого года и феврале 2018 года арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», согласно которым, украинская сторона должна выплатить России 2,019 млрд долларов, а та в свою очередь — 4,64 млрд долларов. С учетом долгов Киева, сумма к взысканию с российской стороны равна 2,56 млрд. «Газпром» оспорил вынесенное решение.

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