2018-07-03T10:45:08+03:00
Происшествия

Шестеро индийцев погибли при падении внедорожника в реку в Непале

Еще трем пассажирам и водителю удалось выжить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Причины аварии выясняютсяПричины аварии выясняютсяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на вторник, 3 июля, в зоне Коси на востоке Непала произошла серьезная авария. По невыясненным пока причинам, внедорожник, в салоне которого находились граждане Индии, рухнул в реку.

В результате инцидента погибли шесть человек, еще троим пассажирам и водителю автомобиля удалось выжить. Такое заявление сделали в местной полиции.

"Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения", — передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что на данный момент водитель внедорожника находится под арестом. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце марта этого года на Филиппинах сорвался в овраг переполненный туристами автобус, который вез людей на праздничную рождественскую молитву. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе, водитель транспортного средства, еще 25 пассажиров получили тяжелые травмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиян чаще всего штрафуют за превышение скорости
Российским военным выдали «умные часы» для охраны объектов
Больше всего зрителей посетили фан-зону на Воробьевых горах
РЖД не планирует отказываться от плацкартных вагонов
Коммунальные услуги свяжут с ГЛОНАСС
Долги россиян перед банками выросли на 26% с начала 2018 года
ФБР подключилось к расследованию обмена данными между Facebook и Cambridge Analytica
Биометрические параметры привяжут к SIM-картам
Ученые рассказали, почему в день нужно выпивать шесть чашек кофе
Власти Таиланда рассказали о состоянии обнаруженных в пещере 12 школьников
В Средиземном море потерпела крушение лодка с мигрантами
Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе дифтерии на Украине
Украинский политик рассказал, как Киев смог бы избежать потери Крыма
На Украине пригрозили арестом акций «Северного потока – 1»
В России вступили в силу поправки в закон о вождении в пьяном виде
Трамп призвал лидеров четырех стран НАТО увеличить расходы на оборону
GxP-саммит по повышению престижа профессий в фармотрасли пройдет в Сочи
Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400
Арбитраж в Стокгольме поддержал «Газпром» в споре с польской PGNiG