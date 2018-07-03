Шестеро индийцев погибли при падении внедорожника в реку в Непале
В ночь на вторник, 3 июля, в зоне Коси на востоке Непала произошла серьезная авария. По невыясненным пока причинам, внедорожник, в салоне которого находились граждане Индии, рухнул в реку.
В результате инцидента погибли шесть человек, еще троим пассажирам и водителю автомобиля удалось выжить. Такое заявление сделали в местной полиции.
"Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения", — передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.
Уточняется, что на данный момент водитель внедорожника находится под арестом. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
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