Шестеро индийцев погибли при падении внедорожника в реку в Непале

СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-03T10:45:08+03:00

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В ночь на вторник, 3 июля, в зоне Коси на востоке Непала произошла серьезная авария. По невыясненным пока причинам, внедорожник, в салоне которого находились граждане Индии, рухнул в реку.

В результате инцидента погибли шесть человек, еще троим пассажирам и водителю автомобиля удалось выжить. Такое заявление сделали в местной полиции.

"Трое пассажиров погибли на месте, еще столько же скончались спустя некоторое время от тяжелых травм. Еще четыре человека, включая водителя автомобиля, получили ранения", — передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Уточняется, что на данный момент водитель внедорожника находится под арестом. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в конце марта этого года на Филиппинах сорвался в овраг переполненный туристами автобус, который вез людей на праздничную рождественскую молитву. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе, водитель транспортного средства, еще 25 пассажиров получили тяжелые травмы.