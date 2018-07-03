ФБР подключилось к расследованию обмена данными между Facebook и Cambridge Analytica

СЕГОДНЯ 11:05 2018-07-03T11:05:37+03:00

Также в расследовании принимают участие по контролю над операциями с ценными бумагами и Федеральная комиссия по торговле

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Федеральное бюро расследований (ФБР) подключилось к делу о передаче сведений 71 млн пользователей Facebook компании Cambridge Analytica для использования в своих целях.

Как этом сообщила газета The Washington Post, США расширили расследование, добавив к министерству юстиции ФБР, Комиссию по контролю над операциями с ценными бумагами и Федеральную комиссию по торговле.

Отмечается, что в ходе расследования рассматриваются, в частности, публичные заявления главы компании Facebook Марка Цукерберга на слушаниях в Конгрессе.

Напомним, ранее газета The New York Times опубликовала информацию, что Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы затем использовать их в маркетинговых целях.

Представители социальной сети признали, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган написал на платформе Facebook приложение, при помощи которого собрал и передал Cambridge Analytica большой объем личных данных пользователей.