2018-07-03T11:33:17+03:00
Общество

РЖД не планирует отказываться от плацкартных вагонов

Однако разработка более комфортных пассажирских составов действительно ведется
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тарифы на плацкарты останутся неизменными даже после обновления вагонов. Фото ТАСС Станислав КрасильниковТарифы на плацкарты останутся неизменными даже после обновления вагонов. Фото ТАСС Станислав Красильников
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"Российские железные дороги" не перестанут закупать плацкартные вагоны, но примут меры к их модернизации с целью улучшение качества обслуживания. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе компании.

Таким образом, представители РЖД опровергли появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что с 2025 года на смену плацкарту придут составы нового поколения

"Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров действительно ведёт разработку новых пассажирских вагонов: как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства", - подчеркнули в компании.

Так, в частности, ведется создание концепции нового плацкартного вагона, которая бы позволила сделать проезд россиян индивидуальным и наиболее комфортным. При моделировании такого состава будут учитываться мнения самих пассажиров, а также экспертного сообщества.

Примечательно, что даже в случае принятие решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, поскольку будут регулироваться государством, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что еще одно изменение произойдет в кадровой структуре "Российских железных дорог". Так, холдинг планирует сократить свой штат на 42 тысячи человек к 2025 году.

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