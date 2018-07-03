Охранник аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу

СЕГОДНЯ 12:12 2018-07-03T12:12:43+03:00

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Во вторник, 3 июня, в аэропорту Дюссельдорфа в Германии один из сотрудников службы безопасности напал на своего коллегу, ударив его сзади канцелярским ножом в голову. 24-летний мужчина был задержан. Полиция расследует покушение на убийство, по их предположениям, нападавший страдает психическим заболеванием.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу и прооперирован. Как сообщает интернет-издание Focus Online, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Напомним, недавно произошло нападение в одном из поездов Японии. 22-летний Итиро Кодзима в середине путешествия достал нож и начал им размахивать. В результате происшествия погиб один человек, получивший ранение в шею. Еще две девушки были госпитализрованы из-за ударов в голову, но сейчас их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что нападающий объяснил свои действия плохим настроением. Также он признался, что планировал нападение заранее.