2018-07-03T12:12:43+03:00
В мире

Охранник аэропорта Дюссельдорфа ударил ножом в голову своего коллегу

Потерпевший был прооперирован, его жизни ничто не угрожает
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В аэропорту Германии охранник напал на своего коллегу с ножомВ аэропорту Германии охранник напал на своего коллегу с ножомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 3 июня, в аэропорту Дюссельдорфа в Германии один из сотрудников службы безопасности напал на своего коллегу, ударив его сзади канцелярским ножом в голову. 24-летний мужчина был задержан. Полиция расследует покушение на убийство, по их предположениям, нападавший страдает психическим заболеванием.

Пострадавший был срочно доставлен в больницу и прооперирован. Как сообщает интернет-издание Focus Online, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Напомним, недавно произошло нападение в одном из поездов Японии. 22-летний Итиро Кодзима в середине путешествия достал нож и начал им размахивать. В результате происшествия погиб один человек, получивший ранение в шею. Еще две девушки были госпитализрованы из-за ударов в голову, но сейчас их жизням ничего не угрожает. Сообщается, что нападающий объяснил свои действия плохим настроением. Также он признался, что планировал нападение заранее.

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