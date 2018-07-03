2018-07-03T13:22:52+03:00
Политика

Лавров назвал "своевременным" визит американских конгрессменов в РФ

Глава МИД выразил надежду на то, что это событие будет символизировать восстановление отношений между парламентами двух стран
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Михаил Метцель/ТАССПредседатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приветствовал прибывших накануне в Россию американских конгрессменов и выразил надежду на то, что их визит будет символизировать восстановление отношений между парламентами наших стран. По мнению главы МИД, именно законодатели являются представителями народа и отражают его настроения.

"Думаю, что возобновление межпарламентского диалога очень своевременно в преддверии предстоящей через две недели в Хельсинки встречи двух президентов", - подчеркнул министр.

В свою очередь глава американской делегации сенатор штата Алабама, председатель сенатского комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби рассказал, что главной темой их встречи с Лавровым стал именно грядущий саммит Россия-США, который состоится 16 июля.

"Встреча прошла хорошо. Мы обсудили много серьезных вопросов, в основном сосредоточились на предстоящей встрече Путина и Трампа", - цитирует ТАСС конгрессмена.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во вторник, 3 июля, американскую делегацию примет также председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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