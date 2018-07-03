Названы четыре предполагаемых места встречи Путина и Трампа в Финляндии

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-03T13:50:24+03:00

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Саммит Россия — США может состояться в одной из четырех наиболее подходящих для этого локаций города Хельсинки и его пригородов. Так, первым вариантом рассматривает правительственная резиденция Кёнигстед в Вантае — пригороде финской столицы. Усадьба расположена близко к аэропорту, но далеко от городской суеты и полностью безопасна.

Вторым возможным вариантом может стать резиденция финского президента Саули Ниинистё — Мянтюниеми, расположенная в Хельсинки. Она также удалена от центра, имеет три основных здания: жилое, административное и офисное, и является наиболее легкой для организации встречи в сжатые сроки.

Отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, находящийся на берегу моря недалеко о центра столицы, может стать третьим возможным вариантом места встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.

Последним четвертым вариантом рассматривается Президентский дворец в центре Хельсинки. Ежегодно в нем проводится прием в честь Дня независимости, гостями которого становятся тысячи человек. Как отмечает газета Ilta-lehti, в 1990 году встреча Джордша Буша и Михаила Горбачева, президентов США и ССРР проходила именно во дворце.

Напоминаем, что саммит Россия — США состоится в Финляндии 16 июля. Лидеры стран планируют обсуждать возможность развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.