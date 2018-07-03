Госдума одобрила снижение акцизов на бензин и дизельное топливо

СЕГОДНЯ 15:17 2018-07-03T15:17:42+03:00

В текущем году будут снижены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно

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Во вторник, 3 июля, депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, предполагающие снижение в текущем году акциза на бензин и дизельное топливо.

Нормы, направленные на стабилизацию цен на топливо в России, содержатся в законопроекте о налоге на дополнительный доход для нефтяной отрасли (НДД). Ожидается, что документ будет принят в третьем чтении на заседании Госдумы 5 июля.

Согласно поправкам, в 2018 году будут уменьшены акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тысячи и 2 тысячи рублей за тонну соответственно. Кроме того, отменяется планируемое повышение акцизов на 700 рублей за тонну с 1 июля 2018 года. Размер акцизов на 2019 год пока остается на прежнем уровне, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба не замечает оснований для повышения цен на бензин со следующего года, когда акциза на него вырастет на треть.