Госдума приняла закон о восстановлении вырубленных лесов

СЕГОДНЯ 15:30 2018-07-03T15:30:47+03:00

Предприниматели должны будут высаживать столько же деревьев, сколько их было уничтожено в ходе работ

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Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении предложенный правительством законопроект, который предусматривает обязательное восстановление леса после вырубки. Соответствующие поправки будут внесены в Лесной кодекс РФ.

Нововведения коснутся, прежде всего, лесопользователей, занимающихся строительством, переработкой древесины, геологическим изучением недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, а также лиц, которые решили перевести земли в иную категорию.

Их обязуют в течение одного года после проведения работ высаживать саженцы в объеме равном площади вырубки. При этом порода дерева должна соответствовать той, что была уничтожена.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, такие меры позволят сохранить природные богатства нашей страны.

Между тем, есть и отдельные категория граждан, которых поправки не затронут. Речь идет о лицах, которые осуществляют вырубку леса в границах охранных зон с целью обеспечения безопасности людей и эксплуатации объектов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что с 2008 года площадь сокращения лесного массива стала опережать площадь его восстановления. На это влияют природные пожары, влияние вредителей, а также вырубка, которая все чаще проводится в рамках строительства дорог, линий электропередач и инфраструктурных объектов.