2018-07-03T15:49:06+03:00
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В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении

Как считают в Госавтоинспекции, введение новой нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД
Дарья ИВАШКИНА
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В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вожденииВ ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вожденииФото: Татьяна Коркина
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В Госавтоинспекции России объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении, вступивших в силу во вторник, 3 июля. Как заявили в ГИБДД, возможность выявлять пьяных водителей по анализу крови будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). Дело в том, что теперь можно определить степень опьянения человека даже в том случае, если тот будет находиться в бессознательном состоянии после ДТП.

«(Ранее определенные проблемы) возникали в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в ДПТ или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медучреждения для оказания помощи», - сказали в Госавтоинспекции ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этот вторник заработала поправка в законодательство, согласно которой степень опьянения водителей будут определять по анализу крови. При этом административная ответственность наступит, если выявится наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови (это приблизительно 50 граммов коньяка или водки, 200 граммов вина или 500 граммов пива).

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