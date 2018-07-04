2018-07-04T02:05:52+03:00
В мире

В Индонезии затонул паром, на борту которого находилось 140 человек

Сообщается о минимум 12 погибших
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В результате крушения погибли минимум 12 человекВ результате крушения погибли минимум 12 человекФото: EAST NEWS
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В результате крушения парома во вторник, 3 июня, у берегов индонезийской провинции Южный Сулавеси погибли минимум 12 человек, среди которых один ребенок.

Паром, на борту которого находилось 140 человек и 48 автомобилей, опрокинулся в 200 метров от берега. Из-за плохих погодных условий спасательные и поисковые операции затруднены. На месте крушения сейчас работают сотрудники полиции, армии, местные жители. Течь обнаружилась в левой части корпуса судна, но во время распределения спасательных жилетов выяснилось, что на всех пассажиров их не хватит.

Как сообщает The Guardian, удалось спасти 30 человек, 8 из которых уже госпитализированы.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о затонувшей в Средиземном море лодке с мигрантами. Как сообщают военно-морские силы Ливии, на борту опрокинувшейся и затонувшей лодки находилось 104 человека. Береговая охрана успела спасти только 41 мигранта, остальные числятся пропавшими без вести.

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