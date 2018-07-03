2018-07-03T17:21:23+03:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал законопроект о ликвидации роуминга

И рекомендовал нижней палате российского парламента принять этот документ в первом чтении
Дарья ИВАШКИНА
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Комитет Госдумы поддержал проект о ликвидации роумингаКомитет Госдумы поддержал проект о ликвидации роумингаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 3 июля, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддержал законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга и рекомендовал нижней палате парламента принять этот документ в первом чтении.

Стоит отметить, что группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы данный проект закона еще в июне прошлого года.

Как тогда заявили авторы документа, национальный и внутрисетевой роуминг является «архаизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи на территории РФ». По их мнению, операторы связи используют эту услугу лишь как дополнительный источник доходов, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, сотовые операторы по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) должны были отменить роуминг еще 8 августа прошлого года. Но тогда все компании заявили, что технически не успеют это сделать к назначенной дате. ФАС пошла навстречу и перенесла дедлайн на 15 декабря.

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