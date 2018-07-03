2018-07-03T18:05:06+03:00
Политика

Украинский народный трибунал признал генпрокурора Юрия Луценко виновным в преступлениях в Донбассе

А также заочно приговорил бизнесмена Игоря Коломойского к пожизненному заключению
Дарья ИВАШКИНА
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Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоГенпрокурор Украины Юрий ЛуценкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский народный трибунал (УНТ) вынес приговоры генпрокурору Украины Юрию Луценко, бизнесмену Игорю Коломойскому, а также ряду депутатов Верховной рады за совершение преступлений в Донбассе.

Так, Луценко и экс-прокуроров незалежной Олега Махницкого, Юрия Сивука, Виктора Шокина и Виталия Ярему приговорили к лишению свободы сроком от шести до десяти лет.

Кроме того, бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута был осужден на десять лет. А предпринимателя Игоря Коломойского, обвиняемого, в частности, в организации и финансировании незаконных вооруженных формирований, заочно приговорили к пожизненному заключению.

Главе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрию Артеменко и бывшему лидеру запрещенной в России радикальной группировки «Правый сектор», а ныне депутату Верховной рады Дмитрию Ярошу дали семь и 12 лет соответственно, передает РИА Новости.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне УНТ признал президента незалежной Петра Порошенко и еще семерых представителей украинской администрации виновными в военных преступлениях в Донбассе и заочно приговорил их к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества.

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