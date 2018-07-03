3 Июль 23:20 2018-07-03T23:21:13+03:00

Клиенты «Натали Турс» столкнулись с проблемами с проживанием в Турции и на Кубе Фото: ТАСС

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Во вторник, 3 июля, стало известно о трудностях, которые в настоящее время испытывают клиенты туроператора «Натали Турс». Как оказалось, проблемы возникли у туристов, прилетевших в Турцию и на Кубу.

Так, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина уточнила, что в Турции одна из принимающих компаний «Натали Турс» - Peninsula Tours - прекратила размещение прибывающих туристов в отелях из‐за задолженности своего российского партнера. При этом, как выяснилось, ранее туроператор попросил брать с отдыхающих депозит при заселении, обещая заплатить деньги. «Но денег так и нет», - добавила Тюрина РИА Новости.

На Кубе клиенты «Натали Турс» столкнулись с теми же проблемами. По словам директора по маркетингу сети «1001 Тур» Марии Лещевой, отели туристов оказались не оплачены, а принимающая компания даже не встречает их в аэропорту.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что «Натали Турс», один из старейших туроператоров России, закрывает чартерные рейсы в Испанию, Турцию, Италию и Грецию. При этом деньги клиентам пообещали вернуть.