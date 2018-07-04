Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 02:33 2018-07-04T02:33:47+03:00

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Закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда во вторник подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что доходы фонда в 2018 году снижаются на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП). При этом на 92,2 миллиарда рублей увеличиваются расходы— до 8,532 триллиона (8,7% к ВВП).

Таким образом, дефицит бюджета в этом году составит 0,3% ВВП или 265,5 миллиарда рублей. Закрывать дефицит бюджета ПФ будут из неиспользованных в 2017 году остатков средств. Уменьшение доходной части связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство пошло на радикальное изменение системы пенсионного обеспечения в стране. И речь идет не только о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, но и об отмене балльного принципа расчета пенсий, введенного в 2014 году, и о реформировании накопительной части, замороженной уже четыре года, и других новациях.

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