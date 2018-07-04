2018-07-04T02:33:47+03:00
Экономика

Путин подписал поправки в бюджет Пенсионного фонда

Дефицит бюджета ПФ России составит в 2018 году 0,3% ВВП
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Закон о поправках в бюджет Пенсионного фонда во вторник подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем говорится, что доходы фонда в 2018 году снижаются на 66,8 миллиарда рублей и составят 8,266 триллиона рублей (8,4% к ВВП). При этом на 92,2 миллиарда рублей увеличиваются расходы— до 8,532 триллиона (8,7% к ВВП).

Таким образом, дефицит бюджета в этом году составит 0,3% ВВП или 265,5 миллиарда рублей. Закрывать дефицит бюджета ПФ будут из неиспользованных в 2017 году остатков средств. Уменьшение доходной части связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиарда рублей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, правительство пошло на радикальное изменение системы пенсионного обеспечения в стране. И речь идет не только о повышении возраста выхода на заслуженный отдых, но и об отмене балльного принципа расчета пенсий, введенного в 2014 году, и о реформировании накопительной части, замороженной уже четыре года, и других новациях.

ВАЖНО

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Тарший сын Тины Тернер покончил с собой
Три человека пострадали в результате стрельбы в Швеции
В Индонезии затонул паром, на борту которого находилось 140 человек
Молния ударила в самолет в аэропорту Цюриха
Юрист: Решение СПЧ по долгу СССР в России могут признать недействительными
В Сирии ликвидировали сына главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Английские болельщики отмыли надпись своего соотечественника с памятника Федору Черенкову
Встреча Лаврова и Помпео до саммита глав США и России не запланирована
Футболисты сборной Англии вышли в четвертьфинал чемпионата мира, впервые в истории победив в серии пенальти
Глава РКК «Энергия» подал в отставку
Клиенты «Натали Турс» столкнулись с проблемами с проживанием в Турции и на Кубе
Мария Шарапова завершила выступления на "Уимблдоне", проиграв россиянке в первой же игре
Посольство РФ: Данные по делу Скрипалей распространяют через вбросы в СМИ
Матч Колумбия - Англия: основное время матча завершилось вничью 1:1
Кот влез в панораму Google Maps в Риме и стал знаменитостью
Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт
Биньямин Нетаньяху встретится с Владимиром Путиным 11 июля
Первый тайм матча Колумбия - Англия на ЧМ-2018 завершился вничью 0:0
Похороны Леонида Кравченко пройдут 5 июля в Москве
Додон планирует встретиться с Путиным в Москве в середине июля
«Все продавать»: в Верховной раде предложили «залить Россию водкой»
Матч Колумбия - Англия: Хамес Родригес не попал в стартовый состав колумбийцев