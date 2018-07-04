Тарший сын Тины Тернер покончил с собой

СЕГОДНЯ 03:21 2018-07-04T03:25:41+03:00

Мужчину нашли мертвым в его доме в Калифорнии 3 июля

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В США покончил с собой старший сын известной американской соул-певицы Тины Тернер и музыканта Рэймонда Хилла. Как сообщили в полиции, Крейга Раймонда Тернера нашли мертвым в его доме в Студио Сити в Калифорнии 3 июля.

Прибышие на место коронеры и медики констатировали смерть 59-летнего мужчины, сообщает портал TMZ.

Тина Тернер с сыном Крейгом Раймондом ТернеромФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Крейг работал в сфере недвижимости в долине Сан-Фернандо. Известие о его смерти настигло Тину Тернер в Париже, куда она прибыла на неделю высокой моды.

С отцом Рэймонда певица не была расписана. Также у нее есть второй сын Рональд Тёрнер, которого она родила в 1974 году в официальном браке с музыкантом Айком Тёрнером

С апреля 2013 года Тина Тёрнер является гражданкой Швейцарии, где она проживает вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Певица отказалась от гражданста США .