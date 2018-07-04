Совбез ООН проведет в четверг закрытые консультации по Сирии

СЕГОДНЯ 06:34 2018-07-04T06:34:59+03:00

Речь будет идти о гуманитарной ситуации в САР

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Совета Безопасности ООН 5 июля соберется на закрытое заседание для консультаций по Сирии. Дипломатический источник уточнил, что встреча не будет носить экстренный характер.

«Пройдут закрытые консультации по гуманитарной ситуации на юго-западе Сирии, Ничего экстраординарного», - цитирует его слова ТАСС.

Инициаторами обсуждения этого вопроса на Совбезе стали Швеция и Кувейт. Дипломат отметил, что это обычная практика, когда страны-члены предлагают для обсуждений в разделе «разное» вопросы, не стоящие в программе заседания изначально.

Ранее стало известно, что Швеция и Кувейт созвали внеочередное заседание СБ ООН в связи с ситуацией на юго-западе Сирии. По его данным, заседание должно пройти утром в четверг. Швеция в июле председательствует в Совбезе.

Ранее сайт kp.ru передавал, что за минувшую неделю 27 населенных пунктов Сирии, которые расположены в южной зоне деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа, добровольно дприсоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства. Во всех этих населенных пунктах уже возобновилась работа государственных органов власти, особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев,.