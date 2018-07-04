2018-07-04T07:32:06+03:00
Общество

Выпускник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, поделился секретом успеха

Ученик московской школы №179 Руслан Салимгареев стал первым в России выпускником, получившим по 100 баллов на 4 экзаменах
Екатерина БОЛГОВА
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Руслан Салимгареев на вручении аттестата об окончании школы с отличием. Фото: Сайт школы №179Руслан Салимгареев на вручении аттестата об окончании школы с отличием. Фото: Сайт школы №179
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Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию.

Многие из его знакомых не удивились таким результатам, так как Руслан — давний призер и победитель олимпиад школьников. На его счету победы по физике, математике, русскому языку, астрономии и нанотехнологиям. С одной только Всероссийской олимпиады школьников — 10 дипломов!

"К 400 баллам меня привело сильное желание поступить на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ, туда нужны как раз эти 4 ЕГЭ. Поступать на этот факультет я захотел уже только в 11 классе и я не успел поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по биологии, чтобы получить поступление без внутреннего экзамена. Ну и когда есть цель, то жить проще!", - поделился выпускник с "Комсомольской правдой".

По стопам родителей

Руслан рассказал, что выбрал именно этот предмет и этот факультет, потому что с детства увлекается биологией, но также его привлекает математика.

"Мои родители по образованию биологи (заканчивали факультет почвоведения МГУ), и меня с детства увлекала биология, но так получилось, что в школе я учился в математическом классе. Я много думал в старших классах, куда пойти после школы, думал о физике, математике, и меня мучили сомнения. Но потом я решил, что, если не попробую силы в биологии, буду всю жизнь жалеть, и тут сомнений уже не было!", - отметил выпускник.

В настоящее время бывший школьник собирается стать ученым.

"Я понимаю, что всё ещё может измениться, но думаю, что мне будет интересно заниматься наукой, поскольку я люблю узнавать новое о мире", - добавил выпускник.

Результаты улучшились

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов накануне подвел итоги кампании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2018 году. По его словам, средний балл ЕГЭ вырос, увеличилось количество высокобалльников и сократилось число случаев удаления с экзамена.

"В этом году увеличился средний балл ЕГЭ. По русскому языку балл составил 70,93, что сопоставимо с прошлым. Средний балл ЕГЭ по географии в 2018 составил 56 баллов. По информатике — 58,5 баллов, в прошлом году был немного выше — 59", — сказал Кравцов на ежегодной встрече по подведению итогов кампании ЕГЭ.

Он добавил, что количество набравших 100 баллов в 2018 году увеличилось с 5062 до 6136 человек.

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Выпускник московской школы №179 Руслан Салимгареев поставил рекорд, набрав максимальные баллы по всем четырём предметам на Едином госэкзамене. Школьник сдавал русский язык, профильную математику, химию и биологию. "Некоторые из друзей удивились, но в основном я слышал "Мы и не сомневались", - рассказал “КП” Руслан (подробности).

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