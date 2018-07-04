В Канаде из-за жары погибли шесть человек

СЕГОДНЯ 08:15 2018-07-04T08:15:45+03:00

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В Канаде из-за погодных условий погибли шесть человек. Жаркая погода установилась в нескольких восточных провинций страны на прошлой неделе.

Как сообщил телеканал CTV, жертвы аномальной жары зафиксированы в Монреале, провинция Квебек.

Представитель мэрии города по здравоохранению Милен Дрюон заявила, что в настоящее время установлено: к гибели не менее шести жителей Монреаля за последние несколько дней привела именно погода. По ее словам, очень выросло количество вызовов скорой помощи. Дрюон призвала жителей города отнестись к сложившейся обстановке максимально серьезно. Она отметила, что в последний раз такая жара устанавливалась в Монреале надолго в 2010 году. Тогда из-за погоды погибли 106 человек.

Национального метеобюро сообщило, что в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах страны с прошлой недели установилась аномально жаркая погода — температура воздуха достигает 30-40 градусов Цельсия. Монреаль является вторым количеству жителей городом Канады. Вместе с пригородами здесь проживают 3,5 млн человек.

Накануне сайт kp.ru сообщил, что в Японии из-за жары погибли три человека за неделю.