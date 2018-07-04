2018-07-04T13:04:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны

Как показывают данные соцопросов, после победы над Испанией количество уверенных в победе российских футболистов на чемпионате увеличилось вдвое
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сборная Хорватии стала соперником России в четвертьфиналеСборная Хорватии стала соперником России в четвертьфиналеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Каждый третий россиянин уверен, что сборная России выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного ВЦИОМ.

Как показало исследование, в дополнение к своим ответам о причинах столь оптимистичных взглядов россияне упомянули победы российской футбольной дружины над Саудовской Аравией и Египтом и особенно выигрыш в 1/8 финала у признанных грандов футбола сборной Испании.

Кроме того, 15% опрошенных ничтоже сумняшеся заявили, что верят в выход нашей футбольной команды в финал ЧМ-2018. Появились и те, кто замахнулся и на чемпионский титул. Такую надежду лелеют в душе 17 процентов болельщиков. Для сравнения после матча Россия - Уругвай о такой возможности говорили лишь 8 процентов опрошенных.

Исходя из всего вышеозначенного, совсем не удивительно, что рейтинг сборных, которые больше всего понравились российским болельщикам, возглавляет именно наша сборная (59%), на втором месте Испания (23%, третье место поделили Уругвай и Хорватия (20%). Что до разочарования ЧМ-2018, то к ним россияне отнесли команды Германии, Аргентины, Испании и Португалии.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Четвертьфинал с участием сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи
Япония готовится к встрече Абэ и Путина на ВЭФ в сентябре
В Минсоцтруда рассказали о росте зарплат россиян на 10% за три месяца
Туроператор «Натали Турс» аннулировал все подтвержденные туры
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки во Вьетнаме
Путь из Санкт-Петербурга в Архангельск станет в два раза короче
Минэкономразвития рассказало, как будет меняться курс рубля до 2024 года
Ученые назвали самые популярные человеческие сексуальные фантазии
На АЗС в России обнаружили массовый недолив‍ бензина
Иностранных болельщиков интересует, где спит Ленин и где находится «станция с собачками»
Болгария заявила о готовности к реализации «Турецкого потока»
Сборная России готовится к матчу ЧМ с Хорватией: Самедов вернулся в общую группу, Жирков работает индивидуально
Siri прервала речь британского министра, чтобы рассказать ему о Сирии
В России могут ужесточить наказание для пьяных пилотов и авиадебоширов
«Что-то не так в британском королевстве»: Пушков прокомментировал новый инцидент в Солсбери
Авиасообщение между Дамаском и Москвой восстановлено
Застрявшая в пещере футбольная команда здорова и готовится к эвакуации
Посол Швеции отметил высокий уровень проведения Россией ЧМ-2018
Трамп выразил надежду, что США никогда не придется воспользоваться вооруженными силами
Администрация Трампа хочет отменить принцип расового многообразия при приеме в школы и вузы
Минфин планирует ужесточить контроль над оборотом пива