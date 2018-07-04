В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны

СЕГОДНЯ 13:04 2018-07-04T13:04:49+03:00

Как показывают данные соцопросов, после победы над Испанией количество уверенных в победе российских футболистов на чемпионате увеличилось вдвое

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Каждый третий россиянин уверен, что сборная России выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного ВЦИОМ.

Как показало исследование, в дополнение к своим ответам о причинах столь оптимистичных взглядов россияне упомянули победы российской футбольной дружины над Саудовской Аравией и Египтом и особенно выигрыш в 1/8 финала у признанных грандов футбола сборной Испании.

Кроме того, 15% опрошенных ничтоже сумняшеся заявили, что верят в выход нашей футбольной команды в финал ЧМ-2018. Появились и те, кто замахнулся и на чемпионский титул. Такую надежду лелеют в душе 17 процентов болельщиков. Для сравнения после матча Россия - Уругвай о такой возможности говорили лишь 8 процентов опрошенных.

Исходя из всего вышеозначенного, совсем не удивительно, что рейтинг сборных, которые больше всего понравились российским болельщикам, возглавляет именно наша сборная (59%), на втором месте Испания (23%, третье место поделили Уругвай и Хорватия (20%). Что до разочарования ЧМ-2018, то к ним россияне отнесли команды Германии, Аргентины, Испании и Португалии.

Чемпионат мира по футболу-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах. Четвертьфинал с участием сборных России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.