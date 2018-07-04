2018-07-04T14:54:01+03:00
Политика

Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍

Председатель КНР отметил "высочайшее мастерство" сборной нашей страны и пожелал ей дальнейших успехов в других матчах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который в этот раз проходит у нас в стране, и отметил высокий уровень организации мероприятия. Такое заявление китайский лидер сделал в среду, 4 июля, во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Я поздравляю вас с этой победой. <...> Я поздравляю Россию, а также российскую футбольную команду", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, на последних матчах сборная РФ показала "высочайшее мастерство" и именно поэтому смогла выйти в 1/4 финала ЧМ-2018.

Председатель подчеркнул, что сейчас все внимание международного сообщества приковано именно к нашей стране, и руководство полностью справляется с возложенной на него задачей, передает ТАСС.

Напомним, что 1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Решающей стала серия пенальти, которая была разыграна в пользу нашей сборной (4:3), передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Чемпионат мира по футболу — 2018 в России»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
МИД РФ: пока нет оснований для возобновления выплат в Совет Европы
"Синдром фантомных болей": в Совфеде ответили на обвинения Украины в адрес России в «краже» названия страны
Питерский "Зенит" вернет к себе форварда Артема Дзюбу
Минтруд предложил работодателям премировать некурящих сотрудников
Резкого роста цен на жильё не ожидают в Москве
В России уменьшилось количество людей с психическими расстройствами
Путин внес изменения в состав Совета безопасности России
Скарлетт Йоханссон сыграет трансгендера-сутенера у режиссера "Призрака в доспехах"
Госдеп США отказался называть сроки полной денуклеаризации КНДР
В Польше считают, что Евросоюз не нуждается в "Северном потоке - 2"
Минобороны запустит на сайте собственную книгу рекордов
Кремль исключил встречу Путина и Трампа в пригороде Хельсинки
В больнице скончались двое пострадавших в результате стрельбы в шведском Эребру
Песков: пока непонятно, посетит ли Путин матч Россия - Хорватия
«Торговый конфликт не должен перерасти в войну». Меркель о разногласиях ЕС и США
Кремль не комментирует заявления украинских политиков о названиях воинских частей
Восьмилетний бельгиец окончил школу за 1,5 года
В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе
Депутат Рады заявил, что Россия «украла» название страны
Си Цзиньпин считает отношения между РФ и КНР незаменимыми и особыми
В выход сборной России в полуфинал ЧМ-2018 верит каждый третий житель страны
Лось прогулялся по улицам подмосковной Балашихи