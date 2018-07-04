Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в 1/4 финала ЧМ-2018‍

СЕГОДНЯ 14:54 2018-07-04T14:54:01+03:00

Председатель КНР отметил "высочайшее мастерство" сборной нашей страны и пожелал ей дальнейших успехов в других матчах

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Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Россию с выходом в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, который в этот раз проходит у нас в стране, и отметил высокий уровень организации мероприятия. Такое заявление китайский лидер сделал в среду, 4 июля, во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Я поздравляю вас с этой победой. <...> Я поздравляю Россию, а также российскую футбольную команду", - сказал Си Цзиньпин.

По его словам, на последних матчах сборная РФ показала "высочайшее мастерство" и именно поэтому смогла выйти в 1/4 финала ЧМ-2018.

Председатель подчеркнул, что сейчас все внимание международного сообщества приковано именно к нашей стране, и руководство полностью справляется с возложенной на него задачей, передает ТАСС.

Напомним, что 1 июля сборная России обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Решающей стала серия пенальти, которая была разыграна в пользу нашей сборной (4:3), передает сайт kp.ru.