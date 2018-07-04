2018-07-04T16:30:20+03:00
В мире

Мэй заявила, что максимально серьезно следит за произошедшим в Эймсбери

4 июля в британском графстве Уилтшир были обнаружены два местных жителя с признаками отравления неизвестным веществом
Евгений ЧЕРНЕНКО
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4 июля в одном из жилых домов Эймсбери были найдены без сознания мужчина и женщина с признаками отравления неизвестным веществом4 июля в одном из жилых домов Эймсбери были найдены без сознания мужчина и женщина с признаками отравления неизвестным веществомФото: REUTERS
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Британское правительство и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй внимательно следят за произошедшим инцидентом в городке Эймсбери, где, по информации СМИ, два человека были отравлены неизвестным веществом.

По сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы правительства королевства, кабинет министров вместе с премьером Терезой Мэй "регулярно получают свежую информацию" об инциденте в графстве Уилтшир.

«Премьер Мэй и правительство максимально серьезно подходит к инциденту в Эймсбери», - цитирует агентство слова представителя британского премьер-министра.

4 июля полицейское управление английского графства Уилтшир сообщило об инциденте в городе Эймсбери. Из которого следует, что в одном из жилых домов были найдены без сознания мужчина и женщина с признаками отравления неизвестным веществом. В настоящее время они находятся в одной из местных клиник под пристальным присмотром медиков. Здание, где обнаружили пару, и все, что находится поблизости от него, оцеплено полицейскими.

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