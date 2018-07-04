Украина пригрозила созданием полков с названиями российских городов

СЕГОДНЯ 22:48 2018-07-04T22:48:07+03:00

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В Киеве заявили о готовности зеркально ответить Москве на присвоение частям армии РФ почетных наименований в честь украинских городов и создать у себя Бахчисарайские, Барнаульские и Мурманские полки. С такой позицией выступил главный военный прокурор незалежной Анатолий Матиос.

"Какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют — тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайскиеи Барнаульские полки, Мурманские и так далее", — сказал Матиос.

Он подчеркнул, что украинцы всегда были креативным народом, который полагался на "выдумку", передает телеканал "112 Украина".

Напомним, что несколько дней назад президент России Владимир Путин распорядился присвоить отдельным подразделениям нашей армии почетные звания в честь украинских, белорусских и польских городов, в освобождении которых участвовали советские солдаты.

В Киеве же на такие действия отреагировали довольно агрессивно и нервно. Политики даже не поняли, как относиться к этой новости - как к шутке, или к угрозе. Например, в Верховной Раде сразу же начали готовиться к какому-то мнимому вторжению, и еще раз подчеркнули невозможность улучшения взаимоотношений между нашими странами, передает сайт kp.ru.