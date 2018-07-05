2018-07-05T03:40:54+03:00
В мире

Отравление в Эймсбери: Полицейские не смогли обнаружить мотива для этого преступления

Ранее Скотланд-ярд заявил, что мужчина и женщина в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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4 июля полицейское управление английского графства Уилтшир сообщило об инциденте в городе Эймсбери4 июля полицейское управление английского графства Уилтшир сообщило об инциденте в городе ЭймсбериФото: REUTERS
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Скотланд-Ярду пока не удалось выяснить мотивов для отравления в английском городе Эймсбери, где 30 июня были обнаружены два человека без сознания, сообщил глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Базу. По его словам, пока совершенно непонятно, кому и зачем понадобилось травить граждан Великобритании, передает Sky News.

До этого Нил Базу объявил, что пострадавшие в Эймсбери, которые остаются в критическом состоянии, были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери. Он не исключил связи между этими двумя инцидентами.

Как писал сайт kp.ru, в одном из жилых домов города, расположенного неподалеку от Солсбери, 30 июня были найдены мужчина и женщина без сознания. Изначально следователи предположили, что они отравились наркотиками. О случившемся в Эймсбери полицейское управление графства Уилтшир сообщило 4 июля.

Ранее политолог Игорь Шатров в беседе с «КП» выразил надежду, что этот случай заставит компетентные органы Великобритании разобраться с ситуацией в регионе: «Возможно, последнее ЧП – следствие нахождения неподалеку, в Портон-Дауне, секретной химической лаборатории, с которой, похоже, происходят утечки опасных веществ».

«Не хочется думать, что британскими спецслужбами готовится очередная провокация в адрес России», - сказал он.

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