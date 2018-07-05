Отравление в Эмсбери: Скотланд-ярд заявил, что пострадавшие были отравлены тем же веществом, что и Скрипали

СЕГОДНЯ 01:27 2018-07-05T01:27:49+03:00

Ранее стало известно, что два человека находятся в критическом состоянии после отравления в Эймсбери

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Скотланд-Ярд пришел к выводу, что два британца в городе Эймсбери были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в Солсбери. Об этом объявил глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Базу, не исключив связи между этими двумя инцидентами.

«Я должен сказать, что мы находимся не в том положении, чтобы говорить, что нервно-паралитическое вещество происходит из той же партии, что и вещество, воздействию которого подверглись Скрипали. Однако вероятность того, что эти два расследования должны быть связаны, является для нас версией для расследования», - приводит его слова Sky News.

Представитель Скотланд-Ярда добавилЮ, что пострадавшие в Эймсбери все еще остаются в критическом состоянии.