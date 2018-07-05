Отравление в Эймсбери: Глава британского МВД проведет экстренное заседание по инциденту

СЕГОДНЯ 05:44 2018-07-05T05:57:41+03:00

Ранее Скотланд-ярд заявил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и Скрипали в Солсбери

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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид в связи с отравлением в Эймсбери проведет в четверг, 5 июля, экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA, о чем глава британского МИД сообщил в своем Twitter.

Саджид Джавид отметил, что инцидент в Эймсбери «последовал за безрассудным и варварским нападением, произошедшим в Солсбери в марте», и на экстренном заседании комитета он намерен обсудить расследование произошедшего.

До этого представитель Скотланд-Ярда объявил, что в обоих случаях пострадавшие были отравлены одним и тем же нервно-паралитическим веществом. Правда, полиция пока не обнаружила мотивов для отравления мужчины и женщины в Эймсбери.

Как писал сайт kp.ru, изначально следователи предположили, что парочка, 30 июня обнаруженная без сознания в одном из жилых домов расположенного недалеко от Солсбери Солсбери города, отравилась наркотиками.

Ранее политолог Игорь Шатров в беседе с «КП» выразил надежду, что этот случай заставит компетентные органы Великобритании разобраться с ситуацией в регионе: «Возможно, последнее ЧП – следствие нахождения неподалеку, в Портон-Дауне, секретной химической лаборатории, с которой, похоже, происходят утечки опасных веществ».

«Не хочется думать, что британскими спецслужбами готовится очередная провокация в адрес России», - сказал он.