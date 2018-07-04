2018-07-04T17:42:41+03:00
Происшествия

К расследованию инцидента в Эймсбери присоединился контртеррористический отдел

Пара пострадавшая в результате отравления неизвестным веществом все еще находится в больнице
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новое отравление близ британского Солсбери расследует отдел по борьбе с терроризмомНовое отравление близ британского Солсбери расследует отдел по борьбе с терроризмомФото: REUTERS
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Британские офицеры из отдела по борьбе с терроризмом присоединились к расследованию инцидента, который произошел накануне недалеко от британского города Солсбери.

Напомним, что 30 июня в одном из жилых домов в Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в возрасте около 40 лет в бессознательном состоянии, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом.

В настоящий момент пострадавшие находится в одной из местных больниц, где получают все необходимое лечение. Здание, в котором обнаружили пару, все еще оцеплено полицейскими.

Как сообщает агентство Reuters, полицейские не считают, что существует какой-либо значительный риск для здоровья широких слоев населения. Между тем, личности пострадавших пока не раскрываются.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство Великобритании и , в частности, премьер-министр Тереза Мэй внимательно следят за ходом расследования.

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