К расследованию инцидента в Эймсбери присоединился контртеррористический отдел
Британские офицеры из отдела по борьбе с терроризмом присоединились к расследованию инцидента, который произошел накануне недалеко от британского города Солсбери.
Напомним, что 30 июня в одном из жилых домов в Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в возрасте около 40 лет в бессознательном состоянии, которые, предположительно, отравились неизвестным веществом.
В настоящий момент пострадавшие находится в одной из местных больниц, где получают все необходимое лечение. Здание, в котором обнаружили пару, все еще оцеплено полицейскими.
Как сообщает агентство Reuters, полицейские не считают, что существует какой-либо значительный риск для здоровья широких слоев населения. Между тем, личности пострадавших пока не раскрываются.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство Великобритании и , в частности, премьер-министр Тереза Мэй внимательно следят за ходом расследования.