«Яндекс» объяснил, почему в поисковике появлялись документы из сервиса Google Docs

СЕГОДНЯ 08:22 2018-07-05T08:28:30+03:00

Владельцы файлов не защитили свои «тайны» в настройках, сделав их доступными по ссылкам без ввода логина и пароля

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Вечером в среду, 4 июля, многие интернет-пользователи заметили «утечку данных» облачного сервиса Google Docs: в поисковике «Яндекса» стали отображаться файлы, хранящиеся на сайте docs.google.com и содержащие конфиденциальную информацию. Доступны были даже пароли, списки контактов, таблицы доходов-расходов и другие личные данные.

Люди обратились в службу поддержки «Яндекса» с жалобами, и около часа ночи по московскому времени это прекратилось. Сейчас поиск по Google Docs результатов не выдаёт.

Как пояснили в компании, всему виной обычная небрежность самих пользователей облачного сервиса Google, не позаботившихся о том, чтобы защитить свои секреты. Доступными оказались файлы, в настройках которых юзеры установили опцию «общедоступно для поиска и просмотра». То есть, посмотреть их мог каждый, у кого есть нужная ссылка. Чтобы документ с «облака» не попал в выдачу поисковиков интернет-всезнаек, нужно в настройках приватности защитить его паролем.

«Яндекс» индексирует только открытую часть интернета: те страницы, которые доступны при переходе по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, «Яндекс» не индексирует, даже если они находятся в открытой части интернета», - цитирует ТАСС комментарий пресс-службы компании.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце июня «Яндекс» выпустил приложение «Народная карта», благодаря которому любой желающий сможет принять участие в создании карт. Для этого будет достаточно отправить картографам снимки улиц: например, если пользователь заметил новый знак парковки, которого раньше на улице не было, он может сделать фото, и информация появится в Навигаторе и Яндекс.Картах.