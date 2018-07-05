Независимый топливный союз прокомментировал отчет о недоливе бензина
Независимый топливный союз (НТС) прокомментировал отчет Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором сообщается, что на 76% АЗС в России наблюдается массовый недолив топлива. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о подаче иска против ФАР.
В НТС считают, что выводы ФАР ставит под сомнение используемая методика «тайного покупателя», при которой топливо сначала наливали в пластиковую тару в багажнике, а затем переливали в мерное устройство.
«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива», — говорится в заявлении на сайте НТС.
Кроме того, в организации считают сомнительными выборку и выводы исследования. Дело в том, что в 85 российских субъектах работают 25 тысяч заправок, а отчет ФАР основан на исследовании 34 АЗС в 13 регионах, что в НТС назвали «по меньшей мере непрофессиональным».
Проблему недолива бензина в целом признали в союзе, но отметили, что «она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР».
Напомним, накануне были опубликованы результаты исследования ФАР, согласно которым, 76% заправок в России недоливают топливо своим клиентам.