Независимый топливный союз прокомментировал отчет о недоливе бензина

СЕГОДНЯ 08:54 2018-07-05T08:54:47+03:00

В НТС отметили, что сейчас решается вопрос о подаче иска о клевете против Федерации автовладельцев России

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Независимый топливный союз (НТС) прокомментировал отчет Федерации автовладельцев России (ФАР), в котором сообщается, что на 76% АЗС в России наблюдается массовый недолив топлива. Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о подаче иска против ФАР.

В НТС считают, что выводы ФАР ставит под сомнение используемая методика «тайного покупателя», при которой топливо сначала наливали в пластиковую тару в багажнике, а затем переливали в мерное устройство.

«Методика явно несовершенная и предполагает значительные ошибки измерения из-за элементарного испарения бензина, а также возможных утечек во время налива и перелива», — говорится в заявлении на сайте НТС.

Кроме того, в организации считают сомнительными выборку и выводы исследования. Дело в том, что в 85 российских субъектах работают 25 тысяч заправок, а отчет ФАР основан на исследовании 34 АЗС в 13 регионах, что в НТС назвали «по меньшей мере непрофессиональным».

Проблему недолива бензина в целом признали в союзе, но отметили, что «она не такая распространенная, как пытаются показать представители ФАР».

Напомним, накануне были опубликованы результаты исследования ФАР, согласно которым, 76% заправок в России недоливают топливо своим клиентам.