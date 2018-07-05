Украинский политик объяснил, почему украинцам надо знать русский язык

СЕГОДНЯ 09:20 2018-07-05T09:20:56+03:00

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Украинцы должны хорошо знать русский язык как "язык противника", заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. По его мнению, в странах СНГ, где можно общаться по-русски, находится перспективный рынок для украинских производителей.

"Глубокая ошибка, что как-то выделенно пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — сказал Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года на Украине вступил в силу закон об образовании, согласно которому заметно сократилась возможность обучения на языках национальных меньшинств. Власти Венгрии и Румынии, заявили, что этот документ нарушает права нацменьшинств на Украине. По мнению российской стороны, закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.