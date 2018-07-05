Российские вооруженные силы вошли в Топ-5 сильнейших армий мира

СЕГОДНЯ 11:45 2018-07-05T11:45:16+03:00

К 2030 году Вооруженные Силы РФ станут еще более грозным соперником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По мнению западных СМИ, уже через 10 лет победить Россию на поле боя будет практически невозможно

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Вооруженные силы Российской Федерации к 2030 году станут одними из лучших в мире по своей мощи, мобильности, и будут, таким образом, еще более грозным соперником для США, чем являются сейчас. Как сообщает американское издание National Interest, причиной тому проводящаяся в российской армии последнее десятилетие полная модернизация и оснащение новым вооружением.

Подчеркивается, что существенный вклад в развитие и модернизацию вооруженных сил внесли позитивные изменения в экономике страны. Это, в свою очередь, помогает осуществлять существенные финансовые вливания в армию. По мнению автора статьи, именно за счет этого Россия смогла выиграть чеченскую войну, справилась с грузинской агрессией в Южной Осетии и начинает значимо доминировать в ближнем зарубежье.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», к 2030 году армия России окончательно завершит свою модернизацию и будет одной из самых грозных сил в мире. Сейчас же потенциальные противники могут оценить успешные действия элитных подразделений российской армии в так называемых гибридных операциях.

Стоит отметить, что, помимо России, в топ National Interest попали армии Индии, Франции, США и Китая.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по информации Минобороны, российский истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой.