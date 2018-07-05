2018-07-05T11:45:16+03:00
Политика

Российские вооруженные силы вошли в Топ-5 сильнейших армий мира

По мнению западных СМИ, уже через 10 лет победить Россию на поле боя будет практически невозможно
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments6
К 2030 году Вооруженные Силы РФ станут еще более грозным соперникомК 2030 году Вооруженные Силы РФ станут еще более грозным соперникомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Российской Федерации к 2030 году станут одними из лучших в мире по своей мощи, мобильности, и будут, таким образом, еще более грозным соперником для США, чем являются сейчас. Как сообщает американское издание National Interest, причиной тому проводящаяся в российской армии последнее десятилетие полная модернизация и оснащение новым вооружением.

Подчеркивается, что существенный вклад в развитие и модернизацию вооруженных сил внесли позитивные изменения в экономике страны. Это, в свою очередь, помогает осуществлять существенные финансовые вливания в армию. По мнению автора статьи, именно за счет этого Россия смогла выиграть чеченскую войну, справилась с грузинской агрессией в Южной Осетии и начинает значимо доминировать в ближнем зарубежье.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», к 2030 году армия России окончательно завершит свою модернизацию и будет одной из самых грозных сил в мире. Сейчас же потенциальные противники могут оценить успешные действия элитных подразделений российской армии в так называемых гибридных операциях.

Стоит отметить, что, помимо России, в топ National Interest попали армии Индии, Франции, США и Китая.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по информации Минобороны, российский истребитель пятого поколения Су-57 будет оснащен сверхдальнобойной гиперзвуковой ракетой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Венесуэлы призвал военных быть готовыми отразить вторжение США
Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и ее семью
Замглавы МВД Великобритании: Россия не причастна к отравлению в Эймсбери
«Ждем звонка из России»: Британская полиция запросила у РФ данные по делу Скрипаля
Трамп поздравил американцев с Днем независимости через Твиттер
Уровень заболевания ожирением достиг у россиян пятилетнего максимума
Китай разрабатывает новый палубный истребитель для замены используемому J-15
150 инвалидов приняли участие в фестивале рыбалки в Липецкой области
«Роскосмос» не будет участвовать в британском авиасалоне "Фарнборо-2018"
Су-57 снабдят гиперзвуковой сверхдальнобойной ракетой
На юге Китая разбился самолет-амфибия, один пилот погиб
Киев пригрозил словацким парламентариям запретом на въезд в страну из-за их намерения посетить Крым
Американский сенатор пригрозил России возможными "драконовскими мерами"
Судьбу наследия ЧМ-2018 обсудят у президента