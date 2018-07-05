В Японии из-за сильных ливней объявлена эвакуации

СЕГОДНЯ 12:22 2018-07-05T12:22:25+03:00

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В связи со стихийными ливнями власти Японии рекомендовали местным жителям эвакуироваться. Сильнейшие дожди обрушились на город Ибараки в префектуре Осака. Здесь порядка 21 тысячи жителей получили рекомендации покинуть свои дома и перебраться в более безопасное место.

Такое решение властей обусловлено возросшей вероятностью оползней из-за ливневых дождей. Такая погода в регионе установилась после того, как над западным побережьем Японии прошел тайфун «Прапирун».

Кроме того в городе Кобе еще более 100 тысяч человек получили рекомендации подготовиться к возможной эвакуации из-за непогоды.

Добавим, что первыми в Японии приняли удар стихии юго-западные регионы страны. Здесь из-за тайфуна и ливней погиб один человек, еще двенадцать получили травмы, передает сайт «Свободная пресса».

Отметим, что погодные аномалии наблюдаются и на соседнем континенте. В Канаде из-за установившейся жары погибли 19 человек. На востоке станы температура не опускается ниже 30 градусов по Цельсию уже вторую неделю.