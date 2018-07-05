Из-за жары в Канаде умерли уже 19 человек

СЕГОДНЯ 06:56 2018-07-05T07:15:41+03:00

Не менее 19 человек скончались от жары в Канаде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Жертвами аномальной жары в канадской провинции Квебек стали уже 19 человек, причем 12 из них умерли в Монреале, передает телеканал CTV. Ранее сообщалось о шести погибших из-за зноя на востоке страны.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 июля, температура воздуха в этом крупнейшем в провинции городе будет около +40°С, а холодный фронт придет в Квебек только в пятницу.

Как писал сайт kp.ru, аномально жаркая погода установилась на востоке Канады еще на прошлой неделе, столбики термометров не опускаются ниже +30°С. Больше всех от жары и духоты страдают пожилые люди, дети и страдающие хроническими заболеваниями. Также в зоне риска находятся граждане, которым приходится проводить много времени в помещениях без кондиционеров.

Представитель мэрии Монреаля по здравоохранению Милен Дрюон призвала горожан отнестись к сложившейся обстановке максимально серьезно. Она напомнила, что в последний раз такой зной в городе надолго устанавливался летом 2010 года, и тогда из-за погоды погибли 106 человек.

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Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном – это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи (подробности).