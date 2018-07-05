Шеф-редактор Sputnik Латвия был задержан в Риге

СЕГОДНЯ 12:30 2018-07-05T12:30:21+03:00

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Шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс задержали вечер 3 июля в Риге «для беседы», как заявила местная полиция. По словам журналиста, протоколов никто не составлял, зато в течение ночи задавались вопросы о работе ресурса Sputnik в Латвии. Менее чем через 12 часов, уже утром, Роженцовса отпустили.

В Латвии произошедшее формальным задержанием не считается.

«Вчера в 22.40 в Риге (совпадает с мск) по прилету из Москвы меня задержали для беседы, как это они назвали. Протоколов не составлялось. Полицию безопасности интересовала моя работа на посту шеф-редактора Sputnik Латвия и работа самого ресурса в Латвии. Всю ночь я был в кабинетах сотрудников полиции безопасности. Меня отпустили сегодня утром, менее чем через 12 часов. Это не считается формальным задержанием в Латвии», - заявил Валентинс Роженцовс, являющийся гражданином Латвии. Как передают РИА Новости, в столицу страны, Ригу, шеф-редактор прилетел по работе.