Смертельный яд кураре был похищен из музея в Нидерландах

СЕГОДНЯ 16:17 2018-07-05T16:18:03+03:00

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Бутылка со смертельным ядом была похищена накануне из музея Германа Бургаве в нидерландском городе Лейден. Речь идет о так называемом кураре, который производится из водных экстрактов ряда тропических растений

Яд был спрессован в небольшой черный кубик, размером с сахарный, и находился в стеклянной бутылке со старинной этикеткой. Сотрудники музея хранили ее внутри сейфа, который и был похищен рано утром в среду, 4 июля.

На данный момент неизвестно, было ли что-то еще украдено из музея, а также как преступник проник в помещение.

"Мы все еще проводим расследование. Поиск яда является первоочередной задачей", — передает NL Times со ссылкой на представителей полиции.

Правоохранители призвали граждан в случае обнаружения бутылки, не трогать ее.

Яд кураре издавна использовался туземцами в Южной Америке, для отравления наконечников стрел. В Нидерландах его применяют в качестве миорелаксанта при эвтаназии. Попав в кровь, вещество оказывает нервно-паралитическое действие на организм и сначала блокирует нервные импульсы, а потом парализует дыхательную систему. При этом кожа синеет, воспаляется печень, и вскоре наступает смерть.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июня в британском Эймсбери два человека были отравлены неизвестным ядом. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.