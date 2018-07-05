Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте с отравлением в Эймсбери
Британские власти сообщили Организации по запрещению химического оружия об инциденте с отравлением двух человек в английском городе Эймсбери. Такое заявление сделала премьер-министр королевства Тереза Мэй.
Она подчеркнула, что сейчас ее мысли находятся с пострадавшими и всеми жителями не только Эймсбери, но и Солсбери, который находится недалеко от места происшествия.
"В очередной раз общественность вынуждена столкнуться с последствиями того, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, и я хотела бы лично поблагодарить местных предпринимателей и жителей за их сотрудничество", - цитирует Sky News главу британского правительства.
Напомним, что 30 июня в одном из жилых домов города Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Позже у них выявили признаки отравления.
В Скотленд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же веществом, что и в случае с Сергеем и Юлией Скрипалями в Солсбери.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса, никаких признаков причастности России к недавнему инциденту так и не было обнаружено.