Великобритания уведомила ОЗХО об инциденте с отравлением в Эймсбери

СЕГОДНЯ 15:56 2018-07-05T15:56:44+03:00

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Британские власти сообщили Организации по запрещению химического оружия об инциденте с отравлением двух человек в английском городе Эймсбери. Такое заявление сделала премьер-министр королевства Тереза Мэй.

Она подчеркнула, что сейчас ее мысли находятся с пострадавшими и всеми жителями не только Эймсбери, но и Солсбери, который находится недалеко от места происшествия.

"В очередной раз общественность вынуждена столкнуться с последствиями того, что два человека подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, и я хотела бы лично поблагодарить местных предпринимателей и жителей за их сотрудничество", - цитирует Sky News главу британского правительства.

Напомним, что 30 июня в одном из жилых домов города Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина в бессознательном состоянии. Позже у них выявили признаки отравления.

В Скотленд-Ярде заявили, что на пострадавших воздействовали тем же веществом, что и в случае с Сергеем и Юлией Скрипалями в Солсбери.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по словам замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса, никаких признаков причастности России к недавнему инциденту так и не было обнаружено.