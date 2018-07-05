В ЮАР львы растерзали браконьеров, охотившихся за рогами носорогов

СЕГОДНЯ 22:54 2018-07-05T22:59:55+03:00

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Жертвами нападения львов стали браконьеры, незаконно проникнувшие на территорию южно-африканского заповедника Sibuya. Как рассказал сам владелец охраняемого природного комплекса Ник Фокс, останки одного или нескольких человек были обнаружены во вторник, 3 июля.

Предполагается, что нарушители проникли в заповедник в ночь на 2 июля. Всего их было не менее трех человек. Злоумышленники оказались вооружены мощной винтовкой с глушителем и топором, а также имели при себе кусачки и запасы продовольствия на несколько дней. Основываясь на всем этом, Фокс предположил, что целью этой группы людей было убийство носорогов ради их рогов.

Тем утром, когда нарушители, предположительно, вошли в заповедник, охранник слышал лай сторожевой собаки, но подумал, что пес среагировал на громкий шум, доносящийся со стороны места обитания львов. Лишь на следующий день в подразделение по борьбе с браконьерством обратился один из местных гидов, который сообщил о страшной находке.

Так, вблизи проживания прайда из шести львов были обнаружены человеческие останки и и личные вещи погибших. Как пишет в своем Facebook владелец заповедника, пока непонятно, сколько именно человек были растерзаны хищниками. Полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что похожий случай произошел в феврале этого года на территории другого частного заповедника в ЮАР. Мужчина хотел поохотиться на диких животных, несмотря на запрет, но заблудился и угадил в окружение львов. Сотрудники заповедника прибежали на выстрелы и отпугнули животных, но было уже поздно.