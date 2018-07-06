2018-07-06T07:17:24+03:00
В мире

После Сёко Асахары в Японии казнили ещё шесть лидеров секты «Аум Синрикё»*

Всех их приговорили к смерти по делу о газовой атаке в токийском метро [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара был казнен несколькими часами ранееЛидер секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара был казнен несколькими часами ранееФото: REUTERS
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После того, как был приведён в исполнение смертный приговор, вынесенный основателю и главе экстремистской секты *«Аум Синрикё» (запрещенной во многих странах, в том числе и в России) Сёко Асахаре, в Японии казнили еще шесть человек, считавшихся руководителями организации.

По данным телеканала NHK, это бывший так называемый «военный министр» секты Киёхидэ Хаякава, а также пять лидеров «Аум Синрикё». Всех их в разное время приговорили к высшей мере по делу о газовой атаке в метро Токио. В марте 1995 года вдохновленные на «подвиг» Асахарой сектанты распылили в пяти поездах токийской подземки нервно-паралитический газ зарин. В результате погибли 13 человек, пострадали свыше 6,2 тысячи.

Одна из станций метро Токио в день атаки 20 марта 1995 года Фото: REUTERS

Одна из станций метро Токио в день атаки 20 марта 1995 годаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Издание отмечает, что по делу об этом теракте в общей сложности были арестованы около трех десятков членов секты, 13 из них приговорили к смертной казни через повешение.

Несколько часов назад, как писал сайт kp.ru, в японской столице казнили самого Сёко Асахару, чьё настоящее имя Тидзуо Мацумото. Бывший лидер террористической секты был задержан в мае 1995 года – менее, чем через два месяца после атаки в столичном метро, а к смерти суд Токио его приговорил в феврале 2004-го. К моменту казни осуждённому исполнилось 63 года.

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В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё»* Сёко Асахару
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