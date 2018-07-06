2018-07-06T08:30:07+03:00
Происшествия

В Таиланде при операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер

Бывший "морской котик" участвовал в операции как доброволец
Екатерина БОЛГОВА
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12 подростков и их тренер оказались запертыми в пещере12 подростков и их тренер оказались запертыми в пещереФото: REUTERS
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В Таиланде при операции по спасению детей и их тренера в пещере Тхам Луанг погиб дайвер. Об этом сообщил командир подразделения боевых пловцов капитан Апхакон Юнгкео.

"Погибший дайвер, отставной военнослужащий, бывший "морской котик", участвовал в операции как доброволец. Он погиб от недостатка воздуха в его акваланге во время выполнения задания по доставке в дальние камеры пещеры баллонов с кислородом", — рассказал Юнгкео.

Он отметил, что бывший военный погиб на обратном пути к выходу из пещеры.

"Несмотря на гибель нашего товарища, мы продолжим прилагать все усилия, чтобы вывести детей на поверхность", — добавил капитан, передает телеканал Thai PBS.

Напомним, 23 июня в Таиланде пропали 12 школьников юниорской футбольной команды и их тренер. Позже выяснилось, что подростки зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но из-за дождей оказались отрезаны. Через десять дней их нашли живыми. В настоящее время выход из пещеры по-прежнему закрыт водой.

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