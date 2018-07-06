2018-07-06T08:49:35+03:00
Экономика

Китай планирует обратиться в ВТО в ответ на новые пошлины США

Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин вынужден принять ответные меры
Екатерина БОЛГОВА
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Китай обвинил США в начале крупнейшей торговой войныКитай обвинил США в начале крупнейшей торговой войныФото: REUTERS
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Власти Китая планируют обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу введенных правительством США новых пошлин на китайские товары на общую сумму около 34 млрд долларов. Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин вынужден принять ответные меры.

"Китай обязуется не делать первый выстрел, но для защиты коренных интересов государства и выгоды китайского народа будет вынужден пойти на необходимый ответный удар", - говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Там отмечается, что Китай уведомит ВТО о том, что будет "идти одним путем с миром и вместе поддерживать свободную торговлю и многостороннюю систему". Кроме того, по данным ведомства, после введения новых пошлин на товары из Китая США начали самую большую торговую войну в истории.

"США нарушили нормы ВТО и дали начало самой большой по объему торговой войне в истории экономики. Введение пошлин является примером торгового запугивания", - сообщается в документе, передает ТАСС.

Напомним, в пятницу вступило в силу решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импортируемые из Китая товары в размере 25%, общая стоимость которых оценивается в 34 млрд долларов.

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