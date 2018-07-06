Число жертв после шторма в Пхукете выросло до 18 человек

СЕГОДНЯ 11:43 2018-07-06T11:43:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 июля, в море после сильного шторма у Пхукета было найдено еще 17 тел — все они были пассажирами судна «Феникс», которое 5 июля перевернулось из-за высоких волн. Лодка перевозила 93 пассажира, 7 членов экипажа и 5 гидов. В день кораблекрушения в море был найден один погибший, на котором был надет спасательный жилет. Как и все пассажиры «Феникса», погибший являлся гражданином Китая. Сейчас стало известно о 18 погибших, которые были найдены в море на второй день поисков. Еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

В результате крушения второго прогулочного судна «Тай тунайт», все пассажиры были спасены и доставлены на берег. Как сообщает издание The Nation, также помощь была оказана попавшим в шторм россиянам — они перевернулись на водных мотоциклах.

Ранее сайт kp.ru писал о двух туристических катерах, попавших в шторм у берегов Пхукета. В результате происшествия из-за поднявшихся на море пятиметровых волн и наступающей темноты, поисковая операция была приостановлена. В первую ночь был обнаружен только один погибший. Администрация Пхукета объявила запрет на выход в море для всех малых и прогулочных судов.